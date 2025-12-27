Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен

"Челси" дома потерпел поражение от "Астон Виллы"

Завершился матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором "Челси" на своём поле принимал "Астон Виллу".
Фото: ФК "Астон Вилла"
Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Первый тайм остался за хозяевами. На 37-й минуте нападающий "Челси" Жоао Педро точно пробил по воротам и открыл счёт в матче. Однако после перерыва инициативу перехватила команда из Бирмингема.

Ключевой фигурой второго тайма стал Олли Уоткинс. На 63-й минуте форвард "Астон Виллы" восстановил равенство, а на 84-й минуте вновь поразил ворота соперника, оформив дубль и принеся своей команде волевую победу.

По итогам тура "Челси" с 29 очками располагается на пятом месте АПЛ. "Астон Вилла", набрав 39 баллов, закрепилась в тройке лидеров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится