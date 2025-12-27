"Челси" дома потерпел поражение от "Астон Виллы"

Завершился матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором "Челси" на своём поле принимал "Астон Виллу".

Фото: ФК "Астон Вилла"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Первый тайм остался за хозяевами. На 37-й минуте нападающий "Челси" Жоао Педро точно пробил по воротам и открыл счёт в матче. Однако после перерыва инициативу перехватила команда из Бирмингема.



Ключевой фигурой второго тайма стал Олли Уоткинс. На 63-й минуте форвард "Астон Виллы" восстановил равенство, а на 84-й минуте вновь поразил ворота соперника, оформив дубль и принеся своей команде волевую победу.



По итогам тура "Челси" с 29 очками располагается на пятом месте АПЛ. "Астон Вилла", набрав 39 баллов, закрепилась в тройке лидеров.

