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"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде

"Тосно" проведет несколько матчей на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге в начале следующего сезона РФПЛ, сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

"Наша команда потянет (выступление в РФПЛ) по всем параметрам, надо будет только демонстрировать свою игру, а время все покажет. На данный момент решается вопрос о привлечении дополнительных спонсоров. Что касается стадионов, то мы заключаем договор с Новгородом, а запасной ареной будет "Петровский". Надеюсь, что в Новгороде успеют все достроить, подрядчики, в принципе, подписаны, уже готовятся две трибуны, поэтому понимание есть, мы планируем успеть.

Если не успеем (реконструировать стадион "Электрон"), то проведем несколько игр на "Петровском". С ним есть договоренность о подписании договора после Кубка конфедераций, - отметил гендиректор "Тосно". - То, что клуб из Ленинградской области играет в Новгороде, - не наша беда. Мы не виноваты, что в Ленинградской области нет достойного стадиона. Мы не получаем ни копейки из бюджета, это частный клуб, и стадион - это дорогое удовольствие для нас", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Тосно
Вчера, 23:50
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№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Прикольно будет в Новгород на выезд поехать, никогда там не был, хотя это всего часа три-четыре от Питера blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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