Игонин: игра "Зенита" улучшается - с оптимизмом смотрю в будущее

- Игра "Зенита" улучшается. Мало, кто критиковал петербуржцев за матч с ЦСКА.
С оптимизмом смотрю в будущее. Я бывший защитник и считаю, что чемпионат можно выиграть, когда команда пропускает мало мячей, - приводит слова Игонина "РБ Спорт".
После девяти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют на выезде с "Краснодаром", возглавляющим турнирную таблицу с 21 баллом.
Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России.