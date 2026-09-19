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Игонин: игра "Зенита" улучшается - с оптимизмом смотрю в будущее

Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин высказался об игре петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Игонина, игра "Зенита" улучшается.

- Игра "Зенита" улучшается. Мало, кто критиковал петербуржцев за матч с ЦСКА.

С оптимизмом смотрю в будущее. Я бывший защитник и считаю, что чемпионат можно выиграть, когда команда пропускает мало мячей, - приводит слова Игонина "РБ Спорт".

После девяти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют на выезде с "Краснодаром", возглавляющим турнирную таблицу с 21 баллом.

Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России.

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