"Ну, артист!" Президент РПЛ - о поведении Кордобы в матче с "Акроном"

- Поведение Кордобы на поле? Ну, артист! Отношусь к этому спокойно. Мне не нравится, вспоминая Андрея Викторовича Талалаева, когда эмоции прямо зашкаливают. Есть рамки, где можно подыграть, нарисовать.
В матче с "Акроном" Кордоба переборщил, очевидно. Но это не значит, что Джон перестал быть большим футболистом для РПЛ, - приводит слова Алаева Sport24.
Напомним, что в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" на домашнем стадионе - 1:1. Форвард южан Джон Кордоба в середине второго тайма схватился за голову и рухнул на газон после того, как голкипер соперника Виталий Гудиев коснулся его перчаткой по уху.
Напомним, что по итогам прошлого сезона колумбийский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата России и был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.