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Канчельскис оценил шансы ЦСКА на попадание в топ-3 РПЛ по итогам сезона

Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о перспективах ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Канчельскиса, ЦСКА может попасть в топ-3 РПЛ, решение о назначении Игдисамова оправдывает себя.

- ЦСКА может попасть в топ-3 РПЛ. Команда и сейчас находится в зоне призёров. Пока решение о доверии Игдисамову оправдывает себя. Главный тренер ЦСКА здорово начал свою профессиональную карьеру на взрослом уровне.
Я не ожидал от его работы таких результатов. Игдисамов удержит ЦСКА в топ-3 РПЛ и получит хорошую оценку за сезон, - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Напомним, что главным тренером ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов, ранее занимавший аналогичный пост в молодежной команде "армейцев", в конце прошлого сезона он исполнял обязанности главного тренера после ухода Фабио Челестини, а также входил в тренерский штаб швейцарца.

После девяти сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.

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