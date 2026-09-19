Канчельскис оценил шансы ЦСКА на попадание в топ-3 РПЛ по итогам сезона

- ЦСКА может попасть в топ-3 РПЛ. Команда и сейчас находится в зоне призёров. Пока решение о доверии Игдисамову оправдывает себя. Главный тренер ЦСКА здорово начал свою профессиональную карьеру на взрослом уровне.
Я не ожидал от его работы таких результатов. Игдисамов удержит ЦСКА в топ-3 РПЛ и получит хорошую оценку за сезон, - цитирует Канчельскиса Metaratings.
Напомним, что главным тренером ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов, ранее занимавший аналогичный пост в молодежной команде "армейцев", в конце прошлого сезона он исполнял обязанности главного тренера после ухода Фабио Челестини, а также входил в тренерский штаб швейцарца.
После девяти сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.