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Бабич назвал одного из лучших футболистов РПЛ.

Защитник "Спартака" Срджан Бабич назвал одного из самых сильных футболистов в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Бабича, Барко - один из самых сильных игроков в РПЛ.

- Барко один из лучших футболистов в этой лиге.

Мы пытались найти ответ на ситуацию, найти способ побеждать без Барко. Но теперь он снова с командой и поможет нам, - приводит слова Бабича "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Эсекьель Барко провел за московский "Спартак" во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

По итогам девяти сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.

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