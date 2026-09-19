Бабич назвал одного из лучших футболистов РПЛ.

- Барко один из лучших футболистов в этой лиге.
Мы пытались найти ответ на ситуацию, найти способ побеждать без Барко. Но теперь он снова с командой и поможет нам, - приводит слова Бабича "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Эсекьель Барко провел за московский "Спартак" во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
По итогам девяти сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.