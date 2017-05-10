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Хасанби Биджиев: ну, это цирк такие пенальти давать!

Главный тренер "Спартака" из Нальчика Хасанби Биджиев считает, что арбитр Павел Шадыханов ошибся, назначив пенальти в ворота его команды в матче 36-го тура первенства ФНЛ с "Сибирью" (0:1).

"Судья сказал, что с его ракурса 11-метровый был стопроцентный – на игрока "Сибири" наступили сзади, но мы посмотрели видеозапись… Ну, это цирк такие пенальти давать! Очень сомнительный. Обидно, что проиграли конкуренту, хотя в борьбе за выживание все в любом случае решится в двух последних турах", – приводит слова Биджиева Sportbox.ru.
Теги: Спартак Нальчик Сибирь
Сегодня, 20:50
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№1 Написал: Егор Баторов (Сегодня, 21:26) #
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