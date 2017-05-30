Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:17
Алексей Сорокин: главная трудность при организации Кубка Конфедераций - нездоровая атмосфера вокруг России
Алексей Сорокин: главная трудность при организации Кубка Конфедераций - нездоровая атмосфера вокруг России
19:05
Теперь "Матч ТВ" в суде требует от Sports.ru закрытия возможности пользовательских публикаций (3)
Теперь "Матч ТВ" в суде требует от Sports.ru закрытия возможности пользовательских публикаций (3)
17:49
Сергей Ташуев: "Спартак", может, и не отличался витиеватой игрой, но выделялся организацией, дисциплиной и характером
Сергей Ташуев: "Спартак", может, и не отличался витиеватой игрой, но выделялся организацией, дисциплиной и характером
14:47
Андрей Канчельскис: Месси и Роналду отдали бы свои "Золотые бутсы" за победу на чемпионате мира
Андрей Канчельскис: Месси и Роналду отдали бы свои "Золотые бутсы" за победу на чемпионате мира
Алексей Аравин: в Великом Новгороде мы были, как дома. В Питере на нас будут мало ходить
Защитник "Тосно" Алексей Аравин заявил, что не рад перспективе проводить матчи премьер-лиги на стадионе "Петровский".
- Теперь "Тосно" будет играть на "Петровском". Как к этому относится команда?
- Нам больше нравится играть в Великом Новгороде, потому что здесь на нас ходят болельщики, мы чувствуем себя у вас, как дома. А на "Петровский" в Питере будут мало ходить. Мы уже играли на "Петровском", только на малой арене, народу всегда было очень мало. Плюс нам постоянно ставили условия по тренировкам, это было не комфортно.
- Там ведь еще плотный зенитовский график.
- Да, но для нас основное – это болельщики, когда стадион полный, это заряжает нас, мы получаем дополнительную энергию и это гонит нас вперед. Мы хотели бы играть в Новгороде. Тем более, когда будет третья трибуна, здесь вообще будет полный стадион собираться. В России ведь сейчас вообще ходит мало зрителей на футбол. Конечно, плохо, что здесь нет аэропорта, но с другой стороны, не такая уж проблема добраться сюда из Питера.
vnnews.ru
- Теперь "Тосно" будет играть на "Петровском". Как к этому относится команда?
- Нам больше нравится играть в Великом Новгороде, потому что здесь на нас ходят болельщики, мы чувствуем себя у вас, как дома. А на "Петровский" в Питере будут мало ходить. Мы уже играли на "Петровском", только на малой арене, народу всегда было очень мало. Плюс нам постоянно ставили условия по тренировкам, это было не комфортно.
- Там ведь еще плотный зенитовский график.
- Да, но для нас основное – это болельщики, когда стадион полный, это заряжает нас, мы получаем дополнительную энергию и это гонит нас вперед. Мы хотели бы играть в Новгороде. Тем более, когда будет третья трибуна, здесь вообще будет полный стадион собираться. В России ведь сейчас вообще ходит мало зрителей на футбол. Конечно, плохо, что здесь нет аэропорта, но с другой стороны, не такая уж проблема добраться сюда из Питера.
vnnews.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.