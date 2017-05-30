Алексей Аравин: в Великом Новгороде мы были, как дома. В Питере на нас будут мало ходить

Защитник "Тосно" Алексей Аравин заявил, что не рад перспективе проводить матчи премьер-лиги на стадионе "Петровский".- Нам больше нравится играть в Великом Новгороде, потому что здесь на нас ходят болельщики, мы чувствуем себя у вас, как дома. А на "Петровский" в Питере будут мало ходить. Мы уже играли на "Петровском", только на малой арене, народу всегда было очень мало. Плюс нам постоянно ставили условия по тренировкам, это было не комфортно.- Да, но для нас основное – это болельщики, когда стадион полный, это заряжает нас, мы получаем дополнительную энергию и это гонит нас вперед. Мы хотели бы играть в Новгороде. Тем более, когда будет третья трибуна, здесь вообще будет полный стадион собираться. В России ведь сейчас вообще ходит мало зрителей на футбол. Конечно, плохо, что здесь нет аэропорта, но с другой стороны, не такая уж проблема добраться сюда из Питера.