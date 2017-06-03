Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Колыванов: передо мной поставили задачу — вывести "Торпедо" в ФНЛ

Новый главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов рассказал, какие задачи поставлены перед ним.

"Я подписал контракт с "Торпедо»"на два года. Это клуб с именем и мне очень приятно в нем работать. С 13 июня приступаю к своим обязанностям. Сейчас нужно разобраться по составу, ведь стоит задача выйти в ФНЛ.

Планируем провести два сбора в Подольске. 13 июня команда соберется в Москве на пять дней, а 19-го едем на первый сбор в Подольск до 30 июня. Потом пару дней отдыха и еще 10 дней в Подольске. Сейчас план такой, но возможно будут изменения", - цитирует Колыванова официальный сайт клуба.
Теги: Торпедо Колыванов
Вчера, 23:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.