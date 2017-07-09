Дмитрий Гунько: задача "Спартака-2": сделать так, чтобы игроки через ошибки росли

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько дал комментарий по поводу победы своей команды в матче против "Сибири" (2:1).- Хочу поздравить всех с началом первенства ФНЛ. Думаю, зрители, которые сегодня пришли на стадион, увидели довольно интересную игру с обилием голевых возможностей. У наших ворот опасности возникали из-за наших собственных ошибок, из-за молодости футболистов, которые делают первые шаги на таком уровне. Но в этом и состоит наша основная задача: сделать так, чтобы через ошибки они росли, прибавляли в мастерстве и были готовы решать серьезные задачи в первой команде.— Вы знаете, что большая группа наших футболистов находилась на сборе с первой командой. Для ребят это был шанс проявить себя. То, для чего мы и работаем. Вчера, например, в контрольном матче по 45 минут сыграли Артём Самсонов и Зелимхан Бакаев. На месте более опытных ребят у нас выступали молодые, которые, как я уже сказал, только начинают пробовать себя в ФНЛ. Все они — перспективные футболисты, и наша цель — довести их до уровня первой команды.— Конечно. Они тоже молодые ребята, обладающие набором необходимых качеств для того, чтобы стать конкурентоспособными игроками. К сожалению, на таком поле, как здесь, проявить эти качества было очень непросто.