– Этот состав нужно перетряхивать и шесть-восемь игроков отправлять на выход, а возможно и больше. Для качественного футбола нужно будет покупать игроков.
Напомним, московский “Спартак” в настоящее время имеет на своем счету 39 очков. Столичная команда после 25 проведенных туров в Российской Премьер-Лиге занимает шестую позицию в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 28 апреля 2024 года, “Спартак” сыграет против московского “Локомотива”.
Источник: “РБ Спорт”
Егор Титов: шесть-восемь игроков “Спартака” нужно отправлять на выход
Бывший футболист “Спартака” Егор Титов высказался о текущем составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"