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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Машнин: хочу поблагодарить своих игроков и болельщиков за поддержку
Главный тренер липецкого "Металлурга" Сергей Машнин прокомментировал ничью своей команды в матче против "Арарата" (1:1).
"Играли вдесятером против фаворита и сумели добиться ничейного результата. Хочу поблагодарить своих игроков и болельщиков за поддержку", - цитирует Машнина Onedivision.ru.
"Играли вдесятером против фаворита и сумели добиться ничейного результата. Хочу поблагодарить своих игроков и болельщиков за поддержку", - цитирует Машнина Onedivision.ru.
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