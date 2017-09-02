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Сергей Машнин: хочу поблагодарить своих игроков и болельщиков за поддержку

Главный тренер липецкого "Металлурга" Сергей Машнин прокомментировал ничью своей команды в матче против "Арарата" (1:1).

"Играли вдесятером против фаворита и сумели добиться ничейного результата. Хочу поблагодарить своих игроков и болельщиков за поддержку", - цитирует Машнина Onedivision.ru.
Теги: Металлург Арарат
Сегодня, 22:27
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