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"Крылья Советов" завершили реализацию сезонных абонементов, продав 4.5 тысячи

"Крылья Советов" завершил реализацию абонементов. Всего было реализовано 4511 сезонных билета.

"Благодарим всех любителей футбола за проявленную активность. Напоминаем, что покупка абонемента дает возможность его обладателям принимать участие в различных клубных акциях", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 22:43
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