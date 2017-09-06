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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Президент "Арарата": когда команда услышала фамилию Григорян, два дня уговаривала меня: не надо (2)
"Крылья Советов" завершили реализацию сезонных абонементов, продав 4.5 тысячи
"Крылья Советов" завершил реализацию абонементов. Всего было реализовано 4511 сезонных билета.
"Благодарим всех любителей футбола за проявленную активность. Напоминаем, что покупка абонемента дает возможность его обладателям принимать участие в различных клубных акциях", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
"Благодарим всех любителей футбола за проявленную активность. Напоминаем, что покупка абонемента дает возможность его обладателям принимать участие в различных клубных акциях", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
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