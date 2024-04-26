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Экс-армеец Кузнецов: ЦСКА и "Спартак" боялись друг друга. Очень скучное, невзрачное дерби

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Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о прошедшем матче 21-го тура между "армейцами" и "Спартаком" (0:0).

Фото: ФК "Спартак"
"Очень скучное, невзрачное дерби. Видно было, что соперники боялись друг друга. Моментов не было ни у ЦСКА, ни у "Спартака". Ударов мало, а если они и были, то неопасные. Очень слабый и неинтересный матч", - сказал Кузнецов.

Московское дерби завершилось безголевой ничьёй 0:0. После 25 туров ЦСКА набрал 38 очков и сейчас занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Спартак" расположился на шестом месте с 39-ю очками в активе, отставая от лидера "Зенита" на 11 баллов. В следующем 26-м туре "красно-белые" сыграют дома с московским "Локомотивом", а ЦСКА отправится в гости к калининградской "Балтике".

Источник: "Чемпионат"

Дмитрий Кузнецов ЦСКА Спартак
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