"Очень скучное, невзрачное дерби. Видно было, что соперники боялись друг друга. Моментов не было ни у ЦСКА, ни у "Спартака". Ударов мало, а если они и были, то неопасные. Очень слабый и неинтересный матч", - сказал Кузнецов.
Московское дерби завершилось безголевой ничьёй 0:0. После 25 туров ЦСКА набрал 38 очков и сейчас занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Спартак" расположился на шестом месте с 39-ю очками в активе, отставая от лидера "Зенита" на 11 баллов. В следующем 26-м туре "красно-белые" сыграют дома с московским "Локомотивом", а ЦСКА отправится в гости к калининградской "Балтике".
Источник: "Чемпионат"
Экс-армеец Кузнецов: ЦСКА и "Спартак" боялись друг друга. Очень скучное, невзрачное дерби
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о прошедшем матче 21-го тура между "армейцами" и "Спартаком" (0:0).
Фото: ФК "Спартак"