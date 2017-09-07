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Андрей Тихонов: мы победили, но игра нам не удалась

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал домашнюю победу над "Тамбовом" (1:0) в домашнем матче 12-го тура ФНЛ.

"Футбол – это голы. Мы провели очень тяжелый матч в Оренбурге, в котором не должны были проигрывать. Психологическое состояние футболистов было не лучшее. Мы пытались их восстановить. Игроки боялись за результат. Мы попали в психологическую яму. Игра нам сегодня не удалась. "Тамбов" в каких-то моментах был лучше, свежее. В прошлом матче мы пропустили гол на 85-й минуте, а "Тамбов", наоборот, забил на 88-й. Психологически после такого гостям было готовиться легче", - цитирует Тихонова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Тихонов Крылья Советов Тамбов
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