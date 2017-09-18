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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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21:16
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
20:29
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
20:07
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
17:54
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
Главный тренер "Химок" Александр Ирхин прокомментировал ничью с "Тамбовом" (1:1) в 14-м туре ФНЛ.
"Во-первых, хочу поздравить ребят. Хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер. Мы играли с одним из лидеров ФНЛ, который ставит перед собой серьезные задачи, и который в том году был близок к попаданию в стыковые матчи. Достойный соперник, поэтому результат для нас соответствует состоянию, в котором находится команда. Надеюсь, что не сам даже результат, а содержание игры поможет нам выправить ситуацию", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ.
"Во-первых, хочу поздравить ребят. Хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер. Мы играли с одним из лидеров ФНЛ, который ставит перед собой серьезные задачи, и который в том году был близок к попаданию в стыковые матчи. Достойный соперник, поэтому результат для нас соответствует состоянию, в котором находится команда. Надеюсь, что не сам даже результат, а содержание игры поможет нам выправить ситуацию", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ.
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