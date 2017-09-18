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Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин прокомментировал ничью с "Тамбовом" (1:1) в 14-м туре ФНЛ.

"Во-первых, хочу поздравить ребят. Хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер. Мы играли с одним из лидеров ФНЛ, который ставит перед собой серьезные задачи, и который в том году был близок к попаданию в стыковые матчи. Достойный соперник, поэтому результат для нас соответствует состоянию, в котором находится команда. Надеюсь, что не сам даже результат, а содержание игры поможет нам выправить ситуацию", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Химки Тамбов
Сегодня, 21:16
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