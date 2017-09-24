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Владимир Маминов: я благодарен ребятам за правильный настрой на матч

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов прокомментировал победу своей команды в матче против "Авангарда" (4:0).

"Победы всегда приносят положительные эмоции. Я благодарен ребятам за правильный настрой на матч. Футболисты выполнили всё, о чём мы говорили перед стартовым свистком. Да, начало поединка оказалось тяжёлым. Потом постепенно игра перешла под наш контроль. Игра получилась!" - цитирует Маминова Onedivision.ru.
Теги: Маминов Тюмень Авангард
Сегодня, 23:15
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