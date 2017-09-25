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Евгений Калешин: штурм в конце матча не принес успеха

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прокомментировал поражение своей команды в матче против "Ротора" (1:2).

"Поздравляю волгоградцев с победой. Команды сегодня сражались, и можно сказать, что матч был равным. Никто из соперников не имел преимущества, у нас тоже были моменты для взятия ворот, которые мы не смогли реализовать. Тот штурм, который был в конце, к сожалению, не принес успеха, и мы не смогли забить спасительный мяч. Если хозяева забили два мяча, а мы только один, значит – результат по игре", - цитирует Калешина официальный сайт клуба.
Теги: Калешин Кубань Ротор
Сегодня, 02:34
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