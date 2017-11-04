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Сергей Кирсанов: итог матча с "Енисеем" закономерный

Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал ничью своей команды в матче против "Енисея" (0:0).

"Я считаю, что мы сегодня провели качественную игру в продолжении нашего домашнего матча с "Балтикой". И по качеству, и по исполнению, считаю, что итог матча закономерный. Не скажу, что у какой-то из команд было преимущество, не скажу, что у одной из команд было преимущество, игра проходила с переменным успехов, ничью считаю закономерным результатом", - цитирует Кирсанова Onedivision.ru.
Теги: Кирсанов Енисей Сибирь
Сегодня, 20:20
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