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Александр Ирхин: "Химки" могут быть довольны ничьей с "Авангардом"

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин прокомментировал ничью с "Авангардом" в первенстве ФНЛ.

"Наверное, результат закономерен. Мы можем быть довольны ничьей. Сложно было играть на натуральном поле, ведь тренируемся мы на искусственном. Из-за не очень хорошего поля мы подсели во втором тайме. Но мы выстяли. У меня нет претензий по самоотдаче.

Поздравляю курскую команду с окончанием первой части турнира. В Курске хорошая команда, но она нас ничем не удивила. Мы готовились этой игре. К тому, что соперник умеет проводить позиционные атаки и быстро играет на контратаках", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Ирхин Химки Авангард
Сегодня, 10:21
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