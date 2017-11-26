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Игорь Черевченко: ребята молодцы, даже при счете 0:1 не опускали руки

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко рассказал о матче против "Енисея".

"Матч был боевой. Обе команды, думаю, болельщикам понравились – любят играть в футбол, комбинировать. Игра шла так, что могла перевернуться, что в одну сторону, что в другую. Используй мы свои моменты в начале игры – матч мог сложиться по одному сценарию, во втором тайме используй моменты "Енисей", все могло сложиться по-другому. Ребята молодцы, даже при счете 0:1 не опускали руки, за это их футбол вознаградил забитым голом. Играть в манеже для нас новинка, но ребята приспособились и к полю, и к манежу. Хочу пожелать удачи "Енисею" и лично Дмитрию Анатольевичу, с которым мы играли, вместе учились, давно знакомы с ним. Удачи!" - цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.
Теги: Черевченко Балтика Енисей
Сегодня, 10:42
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