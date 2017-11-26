Генеральный директор "Крыльев": у меня нет фактов, что наших соперников стимулируют

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал слова главного тренера команды Андрея Тихонова после матча 25-го тура ФНЛ против "Шинника" (3:3) о том, "что все команды играют против самарцев с удвоенной и даже утроенной силой, за себя и товарищей..."– Это слова главного тренера. Что я могу сказать?– То, что против нас бьются, это факт. А стимулирование... Не знаю. В принципе, ничего в этом запретного нет. Всю жизнь такое было в футболе. Они же никого не подкупают. Вот и все. Но против нас действительно выходят как на последний бой. Во-первых, престижно выиграть у "Крыльев". А во-вторых, ну кто его знает...– Ну как – ничего страшного... Я даже не могу сказать, кто на что намекает. У меня никаких фактов нет.