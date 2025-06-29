- Чернов очень хочет играть и будет доказывать на тренировках свою состоятельность. Но принимает решение — кто играет, а кто нет — главный тренер. Понятно, что на Никиту есть спрос от других клубов, но важна позиция "Спартака". Без нее мы не имеет права вести переговоры.
29-летний Никита Чернов, играющий на позиции центрального защитника, выступает за московский "Спартак" с февраля 2022 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 8 матчах российской Премьер-лиги и 3 играх Кубка России, в которых провел на поле всего 574 минуты и отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца декабря 2026 года.
Источник: "СЭ"
Агент Чернова: на Никиту есть спрос от других клубов, но важна позиция "Спартака"
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Спартака" Никиты Чернова, рассказал, что игроком интересуются другие клубы.
Фото: ФК "Спартак"