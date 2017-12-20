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Михаил Крамер: у лидеров "Волгаря" есть несколько предложений, в том числе из РФПЛ

Тренер-селекционер астраханского "Волгаря" Михаил Крамер рассказал, что лидеры команды Алексей Сутормин, Дмитрий Кабутов и Игорь Калинин имеют несколько вариантов продолжения карьеры, а также сообщил о том, что он покидает клуб.

Ранее сообщалось, что "Волгарь" ждет сокращение бюджета, в связи с чем в Астрахани принято решение выставить на трансфер больше 10 игроков, чья зарплата превышает 100 тысяч рублей.

"Все это соответствует действительности, но пока все эти ребята игроки "Волгаря". И у Сутормина, и у Калинина, и у Кабутова есть по два-три предложения, в том числе из РФПЛ. Решения будут приниматься, исходя из интересов футболистов и финансовой выгоды для клуба. За более подробной информацией, в какой все сейчас находится стадии и как будет комплектоваться команда, вам лучше обратиться к новым сотрудникам «Волгаря» – я в январе покидаю клуб", - цитирует Крамера "Матч ТВ".
Теги: Волгарь
Сегодня, 03:18
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