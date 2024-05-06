"Если "Зенит" соберется в последних матчах, будет тяжело обогнать его. Но радует, что "Динамо" хорошо проявляет себя и с таким фартом, с такой открытой игрой, которая радует болельщиков. "Динамо" может вступить в чемпионскую гонку, если "Зенит" еще раз оступится, во что верится с трудом", - сказал Булыкин.
Динамовцы в последней игре одержали победу над "Сочи" (3:2), забив гол на последней компенсированной минуте. Благодаря этой виктории "бело-голубые" набрали 50 баллов и сравнялись по очкам с лидерами "Зенитом" и "Краснодаром". У петербуржцев осталась одна игра в запасе, которую они проведут 6 мая в гостях у воронежского "Факела".
До конца чемпионата остается сыграть три матча, в последнем 30-м туре "Динамо" столкнется с конкурентом за престижные места "Краснодаром". В следующем 28-м туре динамовцы встретятся с "Балтикой", а "Зенит" столкнется с ЦСКА.
Источник: "Матч ТВ"
Булыкин: "Динамо" может вступить в чемпионскую гонку, если "Зенит" еще раз оступится
Бывший игрок "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы "Динамо" обойти "Зенит" в чемпионской гонке.
Фото: ФК "Динамо"