Агент: может ли Лескано вернуться в "Енисей"? Пока не ясно

Хорен Калашян, представляющий интересы форварда "Анжи" Хуана Лескано, рассказал о будущем своего клиента.- Пока не ясно.- Хуан сейчас в отпуске, после все решим.