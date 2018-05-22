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Агент: может ли Лескано вернуться в "Енисей"? Пока не ясно

Хорен Калашян, представляющий интересы форварда "Анжи" Хуана Лескано, рассказал о будущем своего клиента.

- Останется ли Лескано в "Анжи" или вернется в "Енисей", который вышел в РФПЛ?

- Пока не ясно.

- Когда это станет понятно?

- Хуан сейчас в отпуске, после все решим.
Теги: Лескано Анжи Енисей
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