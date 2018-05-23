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Калининградской "Балтике" поставлена задача выйти в Премьер лигу к 2020 году

Руководство "Балтики" поставило перед командой задачу в следующем сезоне выступить не хуже, чем в предыдущем, а к 2020 году выйти в премьер-лигу.

"На следующий сезон перед командой ставится задача занять место не хуже результатов этого сезона, а желательно – лучше. Естественно, "Балтика" в центре внимания губернатора и обеспечена его полной поддержкой, поэтому никто с команды задачу быть в РПФЛ не позже 2020 года не снимал", - цитирует слова председателя совета директоров клуба Александра Шендерюка Р-Спорт

В минувшем сезоне «Балтика» заняла пятое место в ФНЛ, отстав на четыре очка от ставшего четвертым "Тамбова".
Теги: Балтика
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