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Главный тренер "СКА-Хабаровск": поставлена задача вернуться в Премьер лигу

Главный тренер хабаровского "СКА" Сергей Передня рассказал о планах на будущий сезон.

"Продолжаю работу с командой, руководством поставлена задача – вернуться в премьер-лигу.

Первый сбор "СКА-Хабаровска" пройдет в Минске с 1 по 20 июня, будем проводить селекцию, приедут ребята на просмотр, свои футболисты: Александр Довбня, Артем Самсонов, Дмитрий Кабутов, Лукаш Секульский, Александр Максименко и продливший недавно контракт Владислав Никифоров.

С остальными ведутся переговоры", – цитирует тренера Р-Спорт.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:03
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№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не надо.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 15:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Зачем?чтобы опять мучиться и вылететь...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
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