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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Главный тренер "СКА-Хабаровск": поставлена задача вернуться в Премьер лигу
Главный тренер хабаровского "СКА" Сергей Передня рассказал о планах на будущий сезон.
"Продолжаю работу с командой, руководством поставлена задача – вернуться в премьер-лигу.
Первый сбор "СКА-Хабаровска" пройдет в Минске с 1 по 20 июня, будем проводить селекцию, приедут ребята на просмотр, свои футболисты: Александр Довбня, Артем Самсонов, Дмитрий Кабутов, Лукаш Секульский, Александр Максименко и продливший недавно контракт Владислав Никифоров.
С остальными ведутся переговоры", – цитирует тренера Р-Спорт.
"Продолжаю работу с командой, руководством поставлена задача – вернуться в премьер-лигу.
Первый сбор "СКА-Хабаровска" пройдет в Минске с 1 по 20 июня, будем проводить селекцию, приедут ребята на просмотр, свои футболисты: Александр Довбня, Артем Самсонов, Дмитрий Кабутов, Лукаш Секульский, Александр Максименко и продливший недавно контракт Владислав Никифоров.
С остальными ведутся переговоры", – цитирует тренера Р-Спорт.
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