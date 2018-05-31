"Луч-Энергия" получил право выступать в ФНЛ

РФС удовлетворил апелляцию владивостокского "Луча-Энергии" на получение лицензии РФС на право играть в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.Ранее клубу было отказано в получении лицензии. "Луч-Энергия" подал апелляцию, которая была удовлетворена на заседании апелляционного комитета РФС."Луч-Энергия" получил лицензию РФС и выступит в ФНЛ", - сказал начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин."Луч-Энергия" занял 18-е место в итоговой турнирной таблице ФНЛ, но не вылетит в Профессиональную футбольную лигу из-за того, что ряд команд ФНЛ и ПФЛ не получили лицензии на следующий сезон.