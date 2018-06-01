Юрий Красножан покинул "Химки"

"Химки" объявили об уходе главного тренера Юрия Красножана.В прошедшем первенстве ФНЛ "Химки" финишировали на 13-м месте."К сожалению, продолжить дальнейшее сотрудничество не получилось. За полгода Юрий Анатольевич стал очень близким человеком для нашей красно-черной семьи. Благодарим за профессионализм, честную и качественную работу, а также за выполнение всех обязательств перед клубом.Желаем Юрию Анатольевичу больших побед и новых вызовов в его тренерской карьере!", - говорится в сообщении.