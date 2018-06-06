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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Беляев: задача минимум для "Авангарда" - выступить в первенстве не хуже, чем в прошлом сезоне
Главный тренер "Авангарда" Игорь Беляев дал своё первое интервью после назначения.
- Когда узнали о своём назначении? Сомнения перед тем, как дать согласие были?
- О своём назначении я узнал в Москве, когда проходил обучение в Академии тренерского мастерства. В скором будущем получу тренерскую лицензию категории "ПРО" УЕФА. Сомнений перед тем, как принять команду не было. Согласие дал сразу.
- Желание попробовать себя в другом клубе в качестве главного не приходило?
- Я в "Авангарде" с 1996 года. У меня всегда было только одно желание - развиваться и идти дальше вместе с любимым клубом.
- С чего начнёте работу? Какие будут первые шаги?
- Работа началась сразу после того, как меня утвердили в должности. В первую очередь комплектование команды и организация учебно-тренировочных сборов. Все остальное в процессе.
- Какие задачи стоят перед командой?
- Задача минимум - выступить в первенстве не хуже, чем в прошлом сезоне. Задачу максимум мы сможем поставить себе сами, добывая победы из матча в матч. Конечно, будем стремиться занять высокое место в таблице.
- Какой футбол будет показывать "Авангард"? Изменится стиль, принципы, игровые схемы?
- Будем пробовать различные варианты построения игры с акцентом на атаку, которая приводила бы к достижению результата и радовала наших болельщиков. Будем стараться демонстрировать зрелищный футбол.
- Ваши взгляды на игру, футбольное мировоззрение изменились со времен прошлого тренерства?
- У меня было достаточно времени для анализа определенных деталей в игре команды и в построении учебно-тренировочного процесса. Сделал определённые выводы, но принципиально остался верен своим взглядам.
- Чему будут посвящены сборы? На что будете уделять внимание игроков?
- На разных этапах подготовки к сезону будут ставиться разные задачи, но всегда с акцентом на технико-тактические действия. Будем стремиться к единому пониманию игровых эпизодов футболистами.
ФК "Авангард"
- Когда узнали о своём назначении? Сомнения перед тем, как дать согласие были?
- О своём назначении я узнал в Москве, когда проходил обучение в Академии тренерского мастерства. В скором будущем получу тренерскую лицензию категории "ПРО" УЕФА. Сомнений перед тем, как принять команду не было. Согласие дал сразу.
- Желание попробовать себя в другом клубе в качестве главного не приходило?
- Я в "Авангарде" с 1996 года. У меня всегда было только одно желание - развиваться и идти дальше вместе с любимым клубом.
- С чего начнёте работу? Какие будут первые шаги?
- Работа началась сразу после того, как меня утвердили в должности. В первую очередь комплектование команды и организация учебно-тренировочных сборов. Все остальное в процессе.
- Какие задачи стоят перед командой?
- Задача минимум - выступить в первенстве не хуже, чем в прошлом сезоне. Задачу максимум мы сможем поставить себе сами, добывая победы из матча в матч. Конечно, будем стремиться занять высокое место в таблице.
- Какой футбол будет показывать "Авангард"? Изменится стиль, принципы, игровые схемы?
- Будем пробовать различные варианты построения игры с акцентом на атаку, которая приводила бы к достижению результата и радовала наших болельщиков. Будем стараться демонстрировать зрелищный футбол.
- Ваши взгляды на игру, футбольное мировоззрение изменились со времен прошлого тренерства?
- У меня было достаточно времени для анализа определенных деталей в игре команды и в построении учебно-тренировочного процесса. Сделал определённые выводы, но принципиально остался верен своим взглядам.
- Чему будут посвящены сборы? На что будете уделять внимание игроков?
- На разных этапах подготовки к сезону будут ставиться разные задачи, но всегда с акцентом на технико-тактические действия. Будем стремиться к единому пониманию игровых эпизодов футболистами.
ФК "Авангард"
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