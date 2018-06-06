Игорь Беляев: задача минимум для "Авангарда" - выступить в первенстве не хуже, чем в прошлом сезоне

Главный тренер "Авангарда" Игорь Беляев дал своё первое интервью после назначения.- О своём назначении я узнал в Москве, когда проходил обучение в Академии тренерского мастерства. В скором будущем получу тренерскую лицензию категории "ПРО" УЕФА. Сомнений перед тем, как принять команду не было. Согласие дал сразу.- Я в "Авангарде" с 1996 года. У меня всегда было только одно желание - развиваться и идти дальше вместе с любимым клубом.- Работа началась сразу после того, как меня утвердили в должности. В первую очередь комплектование команды и организация учебно-тренировочных сборов. Все остальное в процессе.- Задача минимум - выступить в первенстве не хуже, чем в прошлом сезоне. Задачу максимум мы сможем поставить себе сами, добывая победы из матча в матч. Конечно, будем стремиться занять высокое место в таблице.- Будем пробовать различные варианты построения игры с акцентом на атаку, которая приводила бы к достижению результата и радовала наших болельщиков. Будем стараться демонстрировать зрелищный футбол.- У меня было достаточно времени для анализа определенных деталей в игре команды и в построении учебно-тренировочного процесса. Сделал определённые выводы, но принципиально остался верен своим взглядам.- На разных этапах подготовки к сезону будут ставиться разные задачи, но всегда с акцентом на технико-тактические действия. Будем стремиться к единому пониманию игровых эпизодов футболистами.