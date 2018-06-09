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Дмитрий Торбинский продлил контракт с "Балтикой"

Пресс-служба "Балтики" сообщает, что Дмитрий Торбинский продлил контракт с клубом.

Соглашение между сторонами рассчитано еще на один сезон.
Теги: Балтика Торбинский
Сегодня, 12:08
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
это хорошо.
а главное- хоть кто-то контракты грамотно составлять умеет.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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