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Голкипер "Локомотива" Мирослав Лобанцев перешёл в "Ротор"

Вратарь "Локомотива" Мирослав Лобанцев подписал контракт с волгоградским "Ротором", сообщается на официальном сайте волгоградского клуба..

Мирослав является воспитанником московского "Локомотива". На его счету 4 матча в составе столичного клуба. Он является двукратным обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17).

Минувший сезон 23-летний голкипер провёл в молодёжной команде "железнодорожников".
Теги: Локомотив Ротор
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 10:27) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Удачи.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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