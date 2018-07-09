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Голкипер "Локомотива" Мирослав Лобанцев перешёл в "Ротор"
Вратарь "Локомотива" Мирослав Лобанцев подписал контракт с волгоградским "Ротором", сообщается на официальном сайте волгоградского клуба..
Мирослав является воспитанником московского "Локомотива". На его счету 4 матча в составе столичного клуба. Он является двукратным обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17).
Минувший сезон 23-летний голкипер провёл в молодёжной команде "железнодорожников".
Мирослав является воспитанником московского "Локомотива". На его счету 4 матча в составе столичного клуба. Он является двукратным обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17).
Минувший сезон 23-летний голкипер провёл в молодёжной команде "железнодорожников".
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