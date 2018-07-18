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Власти рассчитывают на возвращение пензенского "Зенита" в ПФЛ в течение 2-3 лет

Класти Пензы планируют развивать детский футбол и рассчитывают вернуть "Зенит" в профессиональный футбол в ближайшие два-три года.

"Зенит" в 2018 году снялся с розыгрыша ПФЛ и сейчас выступает в любительской лиге.

"Имея горький опыт накопления долгов, мы понимали, что надо делать все, чтобы не потерять клуб. Мы видели, что за "Зенит" играют футболисты из других городов, а несколько наших спортсменов выступают в других академиях. Но при этом у нас активно развивается детский футбол, ребята показывают хорошие результаты. Поэтому было принято решение поддерживать детский футбол, выступления в любительской лиге, заложив на это в муниципальном бюджете на этот год 38 миллионов рублей.

Пока ребята сами понимают, что не готовы выступать в профессиональной лиге, но потенциал есть. Мы поставили такую задачу, министр спорта с этим согласился, что потребуется два-три года, чтобы наработать опыт и выйти в ПФЛ, но если это произойдет раньше, мы будем только рады", - цитирует ТАСС со ссылкой на главу администрации Пензы Виктора Кувайцева.
Вчера, 21:07
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(1)
№4 Написал: Павел Салоков (Вчера, 22:47) #
  • -1
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нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Хоббит (Вчера, 21:29) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GPS
Название менять не нужно. ))

Да и пензюков там много. Дзюба вон пензит не затыкаясь


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Вчера, 21:26) #
  • -1
  •  (5)

Можно как с "Динамо" (Спб) поступить. Еще одну питерскую команду, но теперь в Пензу отправить. Тут еще проще выйдет. Название менять не нужно. ))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Хоббит (Вчера, 21:10) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Давно пора Зенит запензячить в ПФЛ


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
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