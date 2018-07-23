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Александр Побегалов: если бы играли в манеже, это бы значило, что что-то неправильно в российском футболе

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал победу над "Сибирью" (2:0) в матче 2-го тура первенства ФНЛ.

"Согласитесь, если бы мы сегодня играли в коробочке, в манеже, наверное, это было значило, что что-то неправильно в российском футболе. Поле позволяло играть, хотя вы сами знаете, что оно неидеально. Хотелось бы лучшего, но это всё равно лучше, чем играть в манеже. А погодные условия сейчас по всей России такие - думали, что улетели от дождей, а такое впечатление, что мы их возим с собой", - цитирует официальный сайт ФНЛ Побегалова.
Теги: Побегалов Шинник Сибирь
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