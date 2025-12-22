"Наполи" завоевал Суперкубок Италии

Финальный матч за Суперкубок Италии состоялся в воскресенье, 22 декабря, в Эр-Рияде.

Фото: ФК "Наполи"

Трофей разыграли "Наполи" и "Болонья", и победа осталась за неаполитанским клубом - 2:0.



Главным героем встречи стал Давид Нерес. Бразильский нападающий вывел "Наполи" вперед на 39-й минуте, а во втором тайме закрепил успех команды, оформив дубль и сняв все вопросы о победителе.



На пути к финалу команда Антонио Конте уверенно прошла "Милан", обыграв его со счетом 2:0. "Болонья", в свою очередь, пробилась в решающий матч, одолев "Интер" - основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались игроки "Болоньи".

