Максим Майрович: мы ещё не играли на таких стадионах

После поражения в матче четвёртого тура ФНЛ между «Нижним Новгородом» и «Чертаново» на наши вопросы ответил нападающий подмосковной команды Максим Майрович.- Хороший матч получился. С сильным соперником. На отличном стадионе. С большим количеством болельщиков. Мы пытались играть на контратаках. Очень тяжело было. Именно с контратаки мне удалось забить. Имели ещё несколько подходов, которые реализовать не удалось. В концовке матча пытались освежить свою игру заменами, но додавить соперника не удалось.- Сказал, что на таком стадионе, с таким количеством болельщиков мы ещё не играли. Нужно было привыкнуть, и сыграть понадёжней вначале встречи. А в перерыве сказал, что проиграли много борьбы и единоборств и в этом компоненте нужно прибавлять.- Думаю да. Трудно было расслышать подсказки тренера при такой поддержке трибун, но в остальном думаю мы справились.- Неплохо получилось выйти после сбрасывания мяча из аута, отдал мяч Владиславу Сарвели, он разогнал меня отдал обратный пас мне. Я сначала хотел простреливать, но потом увидел, что защитник перекрывает траекторию полёта мяча, и ударил в ближний угол. И так получилось, что забил гол.С Максимом Майровичем общался Миша-пират.