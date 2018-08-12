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"Луч" разгромил "Армавир"

"Луч" дома разгромил "Армавир" (3:0) в матче 6-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

ФНЛ

6 тур

"Луч" – "Армавир" 3:0

Голы: Павленко, 4, Суслов, 81, Визнович, 90+3

"Луч": Котляров, Марущак, Царикаев, Суслов, Степанец, Павленко (Машнев, 70), Замалиев, Батов (Визнович, 58), Дзахов (Пономаренко, 29), Гордиенко, Прокофьев (Хлебородов, 46)

"Армавир": Руденок, Мирошниченко, Гаджибеков, Соловьёв, Поляков (Каюмов, 69), Дышеков (Гурфов, 65), Безлихотнов (Синявский, 62), Лусикян, Клопков (Суханов, 74), Романенко, Веркашанский

Предупреждения: Степанец, 5, Дзахов, 10, Замалиев, 27, Безлихотнов, 34, Веркашанский, 60, 65, Замалиев, 87

Удаления: Веркашанский, 65, Замалиев, 87
Теги: Луч-Энергия Армавир
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