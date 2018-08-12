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"Краснодар-2" обыграл "Чертаново" и возглавил таблицу ФНЛ

Молодёжь Сергея Галицкого после победы над ещё одной молодой командой набрала 14 очков в 6 матчах и опередила "Томь", которая в домашнем матче уступила "Нижнему Новгороду".

ФНЛ

6 тур

"Краснодар-2" – "Чертаново" 3:1

Голы: Уткин, 30, Сулейманов, 45, Глушенков, 47, Бартасевич, 73 (авто)


"Краснодар-2": Сафонов, Бочко (Рзаев, 82), Татаев, Голубев, Страндберг (Черников, 57), Окриашвили (Григорян, 70), Катрич, Мацукатов (Назаров, 86), Уткин, Сулейманов, Сергеев

"Чертаново": Ломаев, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Глушенков (Великородный, 69), Умяров, Витюгов (Тюменцев, 82), Колесниченко, Ежов, Майрович (Цыпченко, 65), Сарвели (Молчанов, 86)

Предупреждения: Умяров, 52, Голубев, 54, Витюгов, 58
Теги: Краснодар-2 Чертаново Томь Нижний Новгород
Сегодня, 20:58
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:02) #
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Зинка-2 зато "феерит".. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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