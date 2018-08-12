"Краснодар-2" обыграл "Чертаново" и возглавил таблицу ФНЛ

ФНЛ



6 тур



"Краснодар-2" – "Чертаново" 3:1



Голы: Уткин, 30, Сулейманов, 45, Глушенков, 47, Бартасевич, 73 (авто)

Молодёжь Сергея Галицкого после победы над ещё одной молодой командой набрала 14 очков в 6 матчах и опередила "Томь", которая в домашнем матче уступила "Нижнему Новгороду".: Сафонов, Бочко (Рзаев, 82), Татаев, Голубев, Страндберг (Черников, 57), Окриашвили (Григорян, 70), Катрич, Мацукатов (Назаров, 86), Уткин, Сулейманов, Сергеев: Ломаев, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Глушенков (Великородный, 69), Умяров, Витюгов (Тюменцев, 82), Колесниченко, Ежов, Майрович (Цыпченко, 65), Сарвели (Молчанов, 86): Умяров, 52, Голубев, 54, Витюгов, 58