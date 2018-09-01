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"Мордовия" вырвала победу в концовке матча с "Лучом"

"Луч" проиграл "Мордовии" (0:1) в матче девятого тура Олимп-Первенства ФНЛ.

ФНЛ

9 тур

"Луч" – "Мордовия" 0:1

Голы: Обухов, 90+2

"Луч": Котляров, Царикаев, Степанец, Марущак, Насадюк, Замалиев (Пономаренко, 83), Носов (Хлебородов, 78), Батов (Павленко, 46), Машнёв, Дзахов, Прокофьев (Визнович, 65)

"Мордовия": Кобзев, Багаев, Климов, Ятченко, Лебедев, Киреев (Соболев, 88), Дворецков (Петров, 70), Поярков, Мухаметшин (Юсупов, 84), Мухаметшин (Адаев, 63), Обухов

Предупреждения: Багаев, 5, Дзахов, 36, Марущак, 61, Дзахов, 86, Степанец, 89

Удаления: Дзахов, 86
Теги: Мордовия Луч-Энергия
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