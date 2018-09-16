Илья Кухарчук: "Тюмень" удалось обыграть благодаря стандарту

После матча 11 тура «Томь»-«Тюмень» закончившегося со счётом 1:0 в пользу хозяев свой комментарий к матчу дал нападающий томичей Илья Кухарчук.- Как показал матч, «Тюмень» удалось обыграть благодаря стандарту. Очень было тяжело вскрыть их плотную оборону. «Тюмень» наверняка просматривала наши игры и готовилась к нам. И у них это очень хорошо получилось. И повторюсь-вскрывать их оборону было очень тяжело. У нас были подходы к воротам соперника, но сто процентных моментов у нас не было.- Установка у нас была играть в высокий прессинг, вымотать соперника, что бы стали появляться свободные зоны, куда можно было бы доставлять мяч. Но двигать мяч быстро не получалось. На это были разные причины. В частности поле было очень тяжёлое, вязкое. И повторюсь, оборона соперника играла на хорошем уровне. В перерыве у нас были сделаны две замены, и был упор на увеличение скорости в игре. И как сказал наш главный тренер на пресс конференции «никаких претензий к ребятам которые играли в первом тайме нету, просто решили изменить игру.С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.