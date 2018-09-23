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"Луч" выиграл у "Сибири"

"Луч" переиграл "Сибирь" в матче 13-го тура ОЛИМП-ФНЛ - 1:0.

Олимп - ФНЛ

13-й тур

"Луч" (Владивосток) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:0

Гол: Прокофьев, 77.

"Луч" (Владивосток): Котляров, Степанец, Марущак, Царикаев, Суслов, Павленко (Носов, 46), Замалиев, Дзахов (Пономаренко, 83), Часовских, Хлебородов (Прокофьев, 46), Визнович (Калугин, 65).

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Аравин, Макаренко, Смирнов, Кушнирук, Беляев (Дудолев, 76), Галыш, Азаров, Парфинович, Васильев (Киреенко, 82), Житнев (Коржунов, 31).

Предупреждения: Марущак, 17. Степанец, 39. Беляев, 64. Азаров, 90+1.
Теги: Луч-Энергия Сибирь
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