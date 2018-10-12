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Изменено время начала матча ФНЛ "Луч" – "Авангард

Изменено время начала матча 16-го тура первенства Олимп-ФНЛ "Луч" – "Авангард". Игра должна была начаться 13 октября в 07:00 по московскому времени.

"В связи с форс-мажорными обстоятельствами время начала матча 16-го тура Олимп – Первенства ФНЛ перенесено.

Таким образом, встреча команд во Владивостоке, которая состоится завтра, 13 октября, начнется не в 7:00 по московскому времени (14:00 местного времени), а в 13:00 (20:00 местного времени)", - говорится в сообщении на официальной странице Олимп-ФНЛ "Вконтакте".
Теги: Луч-Энергия Авангард
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