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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Игроки "Томи" не получают зарплату, но продолжают побеждать. Обзор 16-го тура ФНЛ
Одно из главных событий отчетного тура - акция игроков "Томи", которые вышли на матч против "Сочи" с задержкой в десять минут и в майках с принтом: "Томь - результат за бесплатно". Причем это не пустые слова - "Томь" одержала очередную победу и продолжила совместно лидировать в ФНЛ с "Тамбовом". Об этом и не только - в обзоре Rusfootball.info
Побеждать за еду
Илья Кухарчук слил информацию о том, что происходит в томском клубе - полноценные зарплаты удерживаются на протяжении нескольких месяцев, а игрокам не хватает денег даже на покупку новых бутс, приходится искать б/у через "Авито". На фоне этого бардака результаты команды Василия Баскакова вообще удивляют - на этот раз "Томь" обыграла дома более стабильный в финансовом плане "Сочи". В упорном матче перелом наступил на 83-й минуте, когда центрхав Ян Казаев после розыгрыша углового вколотил мяч в ворота Заболотного. Вообще, ничья была бы логичным результатом, но "Сочи" свои моменты не реализовал (один раз "Томь" спасла перекладина). К слову, не очень понятно, как ситуация с финансами отразится на дистанции, но пока парни Баскакова вызывают уважение.
"Тамбов" дома дожал "Спартак-2"
В центральном матче тура "Тамбов" пытался взломать красно-белых, которые в заключительной десятиминутке все-таки поплыли и пропустили сначала от Рагулькина, а потом от гениального Себаи. Причем Рагулькин вышел на замену и забил первым же касанием. Вообще, победа "Тамбова" была предсказуема - многие основные игроки "Спартака-2" разъехались по сборным, так что Булатову пришлось лепить стартовый состав из того, что осталось.
"Авангард" не вывез во Владивостоке
Долгие перелеты на Дальний Восток - дело тонкое. Можно бодро отбегать первую половину встречи, а после перерыва просто сдуться и слить. Так и получилось у "Авангарда". И снова судьбу матча решили замены - отмечавший день рождения Иван Хлебородов появился на поле в перерыве матча, а на 77-й минуте реализовал выход один на один. Этого гола "Лучу" хватило, чтобы удержать победу над уставшим соперником - "Авангард" теряет важные очки, но остается на четвертом месте.
"Зенит-2" едва не спас матч с "Краснодаром-2"
"Краснодар-2" на классе оформил 2:0 к 86-й минуте - очень многое решил выход Игнатьева, которому дали снова возможность порезвиться в ФНЛ (в последнее время форвард чаще привлекался к играм в основе). Голами отметились Алекс Мацукатов и, собственно, сам Иван Игнатьев. После этого "Краснодар-2" бросил играть и сразу же словил гол Руслана Казакова. Более того, "Зенит-2" на последних секундах заработал угловой и мог сравнять счет - Кизееву не хватило совсем чуток. "Краснодар-2" остается веселой и не самой стабильной командой. А "Зенит-2" продолжает барахтаться в болоте.
Зато "Балтика" спасла игру с "Армавиром"
То, что не получилось у "Зенита-2", вышло у "Балтики". "Армавир" в последних турах набрал ход и закономерно закинул два мяча в ворота Ильи Лантратова еще до перерыва - отличились Игорь Падерин и Сергей Мирошниченко. Более того, центрдеф "Балтики" Андрей Буйволов (также известен под прозвищем "Кудрявый привоз") удалился на 45-й минуте и еще больше усложнил задачу своим партнерам. Правда, "Армавир" во втором тайме облажался и в большинстве не смог прихлопнуть соперника. Защитник Мирошниченко после долгих раздумий решил уравнять составы команд и заработал вторую желтую карточку. План не сработал - в игре 10 на 10 круче оказалась "Балтика", которая сначала забила усилиями Максима Григорьева, а потом удачно разыграла на последних секундах угловой, завершившийся точным ударом Каленковича. Эпичный слив "Армавира" и удивительное спасение "Балтики". Может, без Буйволова лучше?
Остальные матчи тура
"Ротор" в тяжелейшем выездном матче против "СКА-Хабаровск" оказался сильнее 1:0, "Сибирь" и "Нижний Новгород" не стали ломать традицию ФНЛ - обязательно какие-нибудь импотенты скатают 0:0 в туре, "Чертаново" дома уступил "Шиннику" 0:1, а "Мордовия" разошлась миром с "Химками" 1:1. Еще один матч будет сыгран в воскресенье - выбившая на неделе из Кубка России ЦСКА "Тюмень" дома встретится с "Факелом".
К слову, сначала все воодушевились из-за того, что "Яндекс" будет транслировать матчи ФНЛ, но сейчас даже обзоры матчей трудно найти - на Youtube их больше нет. Такие дела. А на "Яндексе" есть только записи полных игр.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Побеждать за еду
Илья Кухарчук слил информацию о том, что происходит в томском клубе - полноценные зарплаты удерживаются на протяжении нескольких месяцев, а игрокам не хватает денег даже на покупку новых бутс, приходится искать б/у через "Авито". На фоне этого бардака результаты команды Василия Баскакова вообще удивляют - на этот раз "Томь" обыграла дома более стабильный в финансовом плане "Сочи". В упорном матче перелом наступил на 83-й минуте, когда центрхав Ян Казаев после розыгрыша углового вколотил мяч в ворота Заболотного. Вообще, ничья была бы логичным результатом, но "Сочи" свои моменты не реализовал (один раз "Томь" спасла перекладина). К слову, не очень понятно, как ситуация с финансами отразится на дистанции, но пока парни Баскакова вызывают уважение.
"Тамбов" дома дожал "Спартак-2"
В центральном матче тура "Тамбов" пытался взломать красно-белых, которые в заключительной десятиминутке все-таки поплыли и пропустили сначала от Рагулькина, а потом от гениального Себаи. Причем Рагулькин вышел на замену и забил первым же касанием. Вообще, победа "Тамбова" была предсказуема - многие основные игроки "Спартака-2" разъехались по сборным, так что Булатову пришлось лепить стартовый состав из того, что осталось.
"Авангард" не вывез во Владивостоке
Долгие перелеты на Дальний Восток - дело тонкое. Можно бодро отбегать первую половину встречи, а после перерыва просто сдуться и слить. Так и получилось у "Авангарда". И снова судьбу матча решили замены - отмечавший день рождения Иван Хлебородов появился на поле в перерыве матча, а на 77-й минуте реализовал выход один на один. Этого гола "Лучу" хватило, чтобы удержать победу над уставшим соперником - "Авангард" теряет важные очки, но остается на четвертом месте.
"Зенит-2" едва не спас матч с "Краснодаром-2"
"Краснодар-2" на классе оформил 2:0 к 86-й минуте - очень многое решил выход Игнатьева, которому дали снова возможность порезвиться в ФНЛ (в последнее время форвард чаще привлекался к играм в основе). Голами отметились Алекс Мацукатов и, собственно, сам Иван Игнатьев. После этого "Краснодар-2" бросил играть и сразу же словил гол Руслана Казакова. Более того, "Зенит-2" на последних секундах заработал угловой и мог сравнять счет - Кизееву не хватило совсем чуток. "Краснодар-2" остается веселой и не самой стабильной командой. А "Зенит-2" продолжает барахтаться в болоте.
Зато "Балтика" спасла игру с "Армавиром"
То, что не получилось у "Зенита-2", вышло у "Балтики". "Армавир" в последних турах набрал ход и закономерно закинул два мяча в ворота Ильи Лантратова еще до перерыва - отличились Игорь Падерин и Сергей Мирошниченко. Более того, центрдеф "Балтики" Андрей Буйволов (также известен под прозвищем "Кудрявый привоз") удалился на 45-й минуте и еще больше усложнил задачу своим партнерам. Правда, "Армавир" во втором тайме облажался и в большинстве не смог прихлопнуть соперника. Защитник Мирошниченко после долгих раздумий решил уравнять составы команд и заработал вторую желтую карточку. План не сработал - в игре 10 на 10 круче оказалась "Балтика", которая сначала забила усилиями Максима Григорьева, а потом удачно разыграла на последних секундах угловой, завершившийся точным ударом Каленковича. Эпичный слив "Армавира" и удивительное спасение "Балтики". Может, без Буйволова лучше?
Остальные матчи тура
"Ротор" в тяжелейшем выездном матче против "СКА-Хабаровск" оказался сильнее 1:0, "Сибирь" и "Нижний Новгород" не стали ломать традицию ФНЛ - обязательно какие-нибудь импотенты скатают 0:0 в туре, "Чертаново" дома уступил "Шиннику" 0:1, а "Мордовия" разошлась миром с "Химками" 1:1. Еще один матч будет сыгран в воскресенье - выбившая на неделе из Кубка России ЦСКА "Тюмень" дома встретится с "Факелом".
К слову, сначала все воодушевились из-за того, что "Яндекс" будет транслировать матчи ФНЛ, но сейчас даже обзоры матчей трудно найти - на Youtube их больше нет. Такие дела. А на "Яндексе" есть только записи полных игр.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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