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Полузащитник "Ротора" Маляров: нам вернулось за прошлые игры

После победы в матче 16 тура первенства ФНЛ между хабаровским «СКА» и волгоградским «Ротором» закончившимся победой гостей 0:1 свой комментарий к матчу дал полузащитник волгоградской команды Кирилл Маляров.

- Кирилл, с победой. Твой комментарий к прошедшему матчу.

- Ну играть было чуть тяжело, все-таки играли в 8 утра по Москве. Ну если лечь по раньше спать то можно выспаться. А так все ребята молодцы-бились друг за друга, ну и нам дался шанс забить гол в хорошей атаке.

- Начало матча осталось при этом за «Ротором». Планировали мощный старт?

- Да так и хотели прибрать инициативу в начале игры в свои руки. У нас это и получилось . Создали несколько опасных моментов. Ну а потом чуть подсели как мне показалось. Ну а команда соперника в принципе очень опасных моментов не создала. Если и были моменты у них только после наших ошибок. А так все было под контролем.

- Первый тайм прошёл в достаточно равной борьбе, при некотором преимуществе хозяев поля. Какие тренерские установки были на второй тайм?

- Была установка играть в свою игру. Ну и забить гол, чтобы выиграть эту игру. Понимали что игра по силам нам. Ну а когда забили, надо было просто грамотно сыграть в обороне что мы и сделали.

- Но перед тем как вы забили у ваших ворот было подряд 3 сто процентных голевых момента хозяев в которых мяч просто каким то чудом не залетел в ворота «Ротора».

- Ну в каких-то играх нам не везло, и мы не забивали или пропускали не обязательные голы. Вот наверно и вернулось нам за прошлые игры.

Rusfootball.info. С Кириллом Маляровым общался Миша-Пират.
Теги: Ротор СКА-Хабаровск
Сегодня, 20:12
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