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"Томь" оштрафована на 20 тысяч рублей за задержку матча против "Сочи"

КДК РФС оштрафовал "Томь" за задержку начала матча 16-го тура чемпионата Олимп – ФНЛ против "Сочи".

"За задержку матча 16-го тура чемпионата Олимп – Футбольная национальная лига между "Томью" и "Сочи" КДК РФС принял решение оштрафовать томский клуб на 20 тысяч рублей", – цитирует главу КДК Григорьянца "ТАСС".

Теги: Томь Сочи
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