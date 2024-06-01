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Гендиректор "Пари НН": Дзюба может появиться в клубе? Все возможно

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик?Гусейнов не исключил, что экс-форвард "Локомотива", ставший свободным агентом, Артем Дзюба может перейти в стан нижегородцев.
Фото: РИА Новости
"Появлялись слухи о том, что Артем Дзюба может появиться в "Пари НН". Это возможно? Все возможно", - приводит слова Мелика?Гусейнова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Пари НН" готов пригласить в команду нападающего Артема Дзюбу, у которого закончился контракт с московским "Локомотивом". 35?летний форвард может перейти в нижегородскую команду в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 26 матчах за "железнодорожников" в РПЛ и Кубке России, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и отдал такое же количество голевых передач.

Давид Мелик-Гусейнов Нижний Новгород Артем Дзюба Российские трансферы
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