Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тамбов" и "Томь" сыграли свои матчи вничью, "Химки" обыграли "Тюмень"

Завершились несколько матчей 17-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

ФНЛ

17 тур

"Авангард" К – "Томь" 0:0

"Авангард": Чагров, Никитин, Багаев, Дашаев, Гоцук, Земсков (Минаев, 70), Коробо, Стеклов, Акбашев, Альшин (Синяев, 78), Федчук (Батютин, 58)

"Томь": Шафинский, Тен (Миняйлов, 90+3), Лисинков, Клещенко, Тихий, Кухарчук (Шумских, 87), Ставпец, Шалаев (Гвинейский, 72), Фомин, Калинский, Тлупов (Кузьмичев, 61)

Предупреждения: Фомин, 68

"Факел" – "Тамбов" 0:0

"Факел": Кортнев, Осипенко, Божин, Кагермазов, Бабенков, Ломакин (Бирюков, 68), Лебеденко, Макарчук, Афанасьев (Митасов, 90+1), Молодцов, Кузьмин

"Тамбов": Смирнов, Чистяков, Овсиенко, Рыбин, Шляков, Чернышов (Килин, 63), Кленкин (Аппаев, 79), Чуперка, Младен, Шевчук, Себаи (Мамтов, 77)

Предупреждения: Божин, 63, Лебеденко, 76, Кузьмин, 83

"Химки" – "Тюмень" 2:1

Гол: Алиев, 54, Петрусев, 66 (пен.) - Леонтьев, 62

"Химки": Хомич, Данилкин, Филин, Смирнов, Димидко, Петрусев (Корян, 72), Мостовой, Нетфуллин, Рязанцев, Портнягин (Белоус, 82), Алиев (Моргунов, 76)

"Тюмень": Бучнев, Коваленко, Хайманов, Козлов, Леонтьев, Лаук (Баев, 79), Теленков (Парняков, 33), Лешонок, Глухов, Чудин, Малоян (Карпов, 74)

Предупреждения: Коваленко, 66
Теги: Тамбов Томь
Сегодня, 18:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.