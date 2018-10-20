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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Тамбов" и "Томь" сыграли свои матчи вничью, "Химки" обыграли "Тюмень"
Завершились несколько матчей 17-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.
ФНЛ
17 тур
"Авангард" К – "Томь" 0:0
"Авангард": Чагров, Никитин, Багаев, Дашаев, Гоцук, Земсков (Минаев, 70), Коробо, Стеклов, Акбашев, Альшин (Синяев, 78), Федчук (Батютин, 58)
"Томь": Шафинский, Тен (Миняйлов, 90+3), Лисинков, Клещенко, Тихий, Кухарчук (Шумских, 87), Ставпец, Шалаев (Гвинейский, 72), Фомин, Калинский, Тлупов (Кузьмичев, 61)
Предупреждения: Фомин, 68
"Факел" – "Тамбов" 0:0
"Факел": Кортнев, Осипенко, Божин, Кагермазов, Бабенков, Ломакин (Бирюков, 68), Лебеденко, Макарчук, Афанасьев (Митасов, 90+1), Молодцов, Кузьмин
"Тамбов": Смирнов, Чистяков, Овсиенко, Рыбин, Шляков, Чернышов (Килин, 63), Кленкин (Аппаев, 79), Чуперка, Младен, Шевчук, Себаи (Мамтов, 77)
Предупреждения: Божин, 63, Лебеденко, 76, Кузьмин, 83
"Химки" – "Тюмень" 2:1
Гол: Алиев, 54, Петрусев, 66 (пен.) - Леонтьев, 62
"Химки": Хомич, Данилкин, Филин, Смирнов, Димидко, Петрусев (Корян, 72), Мостовой, Нетфуллин, Рязанцев, Портнягин (Белоус, 82), Алиев (Моргунов, 76)
"Тюмень": Бучнев, Коваленко, Хайманов, Козлов, Леонтьев, Лаук (Баев, 79), Теленков (Парняков, 33), Лешонок, Глухов, Чудин, Малоян (Карпов, 74)
Предупреждения: Коваленко, 66
ФНЛ
17 тур
"Авангард" К – "Томь" 0:0
"Авангард": Чагров, Никитин, Багаев, Дашаев, Гоцук, Земсков (Минаев, 70), Коробо, Стеклов, Акбашев, Альшин (Синяев, 78), Федчук (Батютин, 58)
"Томь": Шафинский, Тен (Миняйлов, 90+3), Лисинков, Клещенко, Тихий, Кухарчук (Шумских, 87), Ставпец, Шалаев (Гвинейский, 72), Фомин, Калинский, Тлупов (Кузьмичев, 61)
Предупреждения: Фомин, 68
"Факел" – "Тамбов" 0:0
"Факел": Кортнев, Осипенко, Божин, Кагермазов, Бабенков, Ломакин (Бирюков, 68), Лебеденко, Макарчук, Афанасьев (Митасов, 90+1), Молодцов, Кузьмин
"Тамбов": Смирнов, Чистяков, Овсиенко, Рыбин, Шляков, Чернышов (Килин, 63), Кленкин (Аппаев, 79), Чуперка, Младен, Шевчук, Себаи (Мамтов, 77)
Предупреждения: Божин, 63, Лебеденко, 76, Кузьмин, 83
"Химки" – "Тюмень" 2:1
Гол: Алиев, 54, Петрусев, 66 (пен.) - Леонтьев, 62
"Химки": Хомич, Данилкин, Филин, Смирнов, Димидко, Петрусев (Корян, 72), Мостовой, Нетфуллин, Рязанцев, Портнягин (Белоус, 82), Алиев (Моргунов, 76)
"Тюмень": Бучнев, Коваленко, Хайманов, Козлов, Леонтьев, Лаук (Баев, 79), Теленков (Парняков, 33), Лешонок, Глухов, Чудин, Малоян (Карпов, 74)
Предупреждения: Коваленко, 66
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