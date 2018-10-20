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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (6)
"Зенит-2" проиграл хабаровскому СКА, "Краснодар-2" разгромил "Балтику"
"Зенит-2" с минимальным счетом уступил хабаровскому "СКА" в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ (0:1).
ФНЛ
17 тур
"Зенит-2" – "СКА-Хабаровск" 0:1
Голы: Секульский, 76
"Зенит-2": Гойло, Синяк (Воробьёв, 87), Скроботов, Пенчиков, Бугриев, Кириллов (Тарасов, 70), Плетнёв, Мусаев, Капленко (Камышев, 78), Иванов (Казаков, 83), Прудников
"СКА-Хабаровск": Опарин, Ненахов, Труфанов, Хомуха, Дедечко, Черевко, Кабутов, Карасев (Квеквескири, 60), Никифоров (Радченко, 71), Кабаев (Алейник, 89), Базелюк (Секульский, 57)
Предупреждения: Черевко, 61, Ненахов, 68, Плетнёв, 75
"Балтика" – "Краснодар-2" 1:4
Голы: Уткин, 9, 11, Тишкин, 15, Халназаров, 39, 76
"Балтика": Лантратов, Плиев, Магаль, Тишкин, Таказов, Крючков, Каленкович (Захаров, 78), Григорьев, Касаев, Шаваев (Погребняк, 86), Дядюн
"Краснодар-2": Адамов, Таранов (Парадин, 57), Бочко, Голубев, Мартынов, Ивашин, Григорян (Сабуа, 79), Уткин, Мацукатов (Текучёв, 82), Халназаров, Онугха
Предупреждения: Тишкин, 6, Мартынов, 14, Онугха, 69
ФНЛ
17 тур
"Зенит-2" – "СКА-Хабаровск" 0:1
Голы: Секульский, 76
"Зенит-2": Гойло, Синяк (Воробьёв, 87), Скроботов, Пенчиков, Бугриев, Кириллов (Тарасов, 70), Плетнёв, Мусаев, Капленко (Камышев, 78), Иванов (Казаков, 83), Прудников
"СКА-Хабаровск": Опарин, Ненахов, Труфанов, Хомуха, Дедечко, Черевко, Кабутов, Карасев (Квеквескири, 60), Никифоров (Радченко, 71), Кабаев (Алейник, 89), Базелюк (Секульский, 57)
Предупреждения: Черевко, 61, Ненахов, 68, Плетнёв, 75
"Балтика" – "Краснодар-2" 1:4
Голы: Уткин, 9, 11, Тишкин, 15, Халназаров, 39, 76
"Балтика": Лантратов, Плиев, Магаль, Тишкин, Таказов, Крючков, Каленкович (Захаров, 78), Григорьев, Касаев, Шаваев (Погребняк, 86), Дядюн
"Краснодар-2": Адамов, Таранов (Парадин, 57), Бочко, Голубев, Мартынов, Ивашин, Григорян (Сабуа, 79), Уткин, Мацукатов (Текучёв, 82), Халназаров, Онугха
Предупреждения: Тишкин, 6, Мартынов, 14, Онугха, 69
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