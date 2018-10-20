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"Зенит-2" проиграл хабаровскому СКА, "Краснодар-2" разгромил "Балтику"

"Зенит-2" с минимальным счетом уступил хабаровскому "СКА" в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ (0:1).

ФНЛ

17 тур

"Зенит-2" – "СКА-Хабаровск" 0:1

Голы: Секульский, 76

"Зенит-2": Гойло, Синяк (Воробьёв, 87), Скроботов, Пенчиков, Бугриев, Кириллов (Тарасов, 70), Плетнёв, Мусаев, Капленко (Камышев, 78), Иванов (Казаков, 83), Прудников

"СКА-Хабаровск": Опарин, Ненахов, Труфанов, Хомуха, Дедечко, Черевко, Кабутов, Карасев (Квеквескири, 60), Никифоров (Радченко, 71), Кабаев (Алейник, 89), Базелюк (Секульский, 57)

Предупреждения: Черевко, 61, Ненахов, 68, Плетнёв, 75

"Балтика" – "Краснодар-2" 1:4

Голы: Уткин, 9, 11, Тишкин, 15, Халназаров, 39, 76

"Балтика": Лантратов, Плиев, Магаль, Тишкин, Таказов, Крючков, Каленкович (Захаров, 78), Григорьев, Касаев, Шаваев (Погребняк, 86), Дядюн

"Краснодар-2": Адамов, Таранов (Парадин, 57), Бочко, Голубев, Мартынов, Ивашин, Григорян (Сабуа, 79), Уткин, Мацукатов (Текучёв, 82), Халназаров, Онугха

Предупреждения: Тишкин, 6, Мартынов, 14, Онугха, 69
Теги: Зенит-2 СКА
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