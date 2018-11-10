"Луч" добился минимальной победы над "Нижним Новгородом" в 21-м туре ФНЛ

"Луч" на своем поле обыграл "Нижний Новгород" в рамках 21-го тура первенства ФНЛ. На 26-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник Александр Носов.Носов, 26.