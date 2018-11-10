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"Луч" добился минимальной победы над "Нижним Новгородом" в 21-м туре ФНЛ

"Луч" на своем поле обыграл "Нижний Новгород" в рамках 21-го тура первенства ФНЛ. На 26-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник Александр Носов.


Первенство ФНЛ

21-й тур

"Луч" (Владивосток) – "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) – 1:0 (1:0)

Голы: Носов, 26.
Теги: Луч-Энергия Нижний Новгород
Сегодня, 09:04
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